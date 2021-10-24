أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الفنان أحمد مجدي، لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم «حبر أحمر»، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج، بالتعاون مع شركة ستارت أدفيرتايزنج.

ووقّع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور ومحمد فتوح، أصحاب الشركة الشريكة في الإنتاج.

وأكد منتجين الفيلم أنه سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أن من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم «حبر أحمر» تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق وسيناريو وحوار محمد مجدي وإخراج هاشم طاهر، ومدير التصوير محمد رضا، وخالد القاضي، مشرف عام، كما يشارك المخرج الكبير مجدي أحمد على كمشرف على الإخراج في الفيلم.