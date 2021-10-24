أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور) -
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ -
"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة -
"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً -
شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً -
الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر»

Print
أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر» أحمد مجدي يشارك في إنتاج فيلم «حبر أحمر»

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد الفنان أحمد مجدي، لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم «حبر أحمر»، الذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه كمنتج، بالتعاون مع شركة ستارت أدفيرتايزنج.

ووقّع الفنان أحمد مجدي، عقد إنتاج الفيلم أمس السبت، مع الثنائي صلاح منصور ومحمد فتوح، أصحاب الشركة الشريكة في الإنتاج.

وأكد منتجين الفيلم أنه سيضم باقة من ألمع النجوم على الساحة الفنية، لافتين إلى أن من المتوقع بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم «حبر أحمر» تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق وسيناريو وحوار محمد مجدي وإخراج هاشم طاهر، ومدير التصوير محمد رضا، وخالد القاضي، مشرف عام، كما يشارك المخرج الكبير مجدي أحمد على كمشرف على الإخراج في الفيلم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر