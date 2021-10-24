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تواصل فعاليات "صحة حائل" التوعوية عن سرطان الثدي

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⁧‫تحت شعار "وين كنت.. وين صرت"

تواصل فعاليات

‫تواصل صحة حائل⁩ فعالياتها التوعوية عن سرطان الثدي ⁧‫"وين كنت .. وين صرت"، بالتعاون مع ⁦‪المستشفى السعودي الألماني بحائل، في ممشى طريق المدينة، وممشى وحديقة طريق بقعاء.

شملت الفعاليات عددًا من محلات الكوفي بمدينة ⁧‫حائل⁩، عبر توزيع الورود مرفقة بباركود يحتوي كل المعلومات التي تهم السيدات للكشف المبكر.

يذكر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان ‏فالح ‏الشمري، دشن الاثنين الماضي انطلاق الحملة الوطنية ‏للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت عنوان "وين كنت.. وين صرت"، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بحائل، وجمعية بسمة لمرضى السرطان بالمنطقة.

وتهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر؛ لما له من ‏أهمية؛ فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها ‏إلى أكثر من ٩٥% - بإذن الله – وعن أهمية الكشف المبكّر عن سرطان الثدي؛ حيث إنه ‏يسهم - بإذن الله - في خفض معدل الوفيات. ‏

تواصل فعاليات

تواصل فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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