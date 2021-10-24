محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير شارع طراد الواسطى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأحد، مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع طراد النيل بمدينة الواسطى ،ضمن خطة المحافظة لمواجهة العشوائية، والحفاظ على الصورة الحضارية للشوارع والميادين، وتوفير أماكن مناسبة وحضارية للتسوق التي يتم فيها مراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة:أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب أحمد محيسن، الدكتورة مني عبدالله،النائب محمد سيد جنيدي) المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الواسطى.

تابع المحافظ الأعمال الرصف الجاري تنفيذها، بعد نقل الباكيات العشوائية من الشارع إلى شارع مدرسة الزراعة بجوار أرض المحلج ،حيث تشمل أعمال التطوير رصف الشارع وتنسيق الجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والبلدورات، وذلك في المسافة من شارع الكنيسة حتى شارع ناصر

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مشروع تطوير الشارع باعتباره أحد أهم الشوارع الحيوية والتجارية بالمدينة، فضلا عن كونه المدخل المرورى الوحيد للمدينة عبر كوبرى النيل من ناحية الشمال،لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمراعاة مصلحة المواطنين سواء الباعة أو المترددين على الأسواق من المواطنين.

تقرر السماح للباعة «ممن تم نقلهم إلى شارع سعد زغلول» بالتواجد بشارع الطراد يومي السبت والثلاثاء (اليومين اللذين يقام خلالهما السوق أسبوعياً) منذ الصباح وحتى الساعة 5مساء، بعيدا عن محيط منطقة أعمال الرصف، الأمر الذي سوف يساعد في حل مشكلة التكدس المروري بشارع سعد زغلول.

كما تفقد المحافظ الباكيات بشارع سعد زغلول بعد نقلها من شارع الطراد، وعددها64 باكية، تم إنشاؤها داخل السوق الجديد الذي تم تزويده بالخدمات المطلوبة لاستيعاب الباعة وتوفير مكان حضاري لمعروضاتهم من السلع الاستهلاكية والخضار والفاكهة، وذلك من خلال تسكينهم في باكيات مقابل إيجار شهرى على غرار ما تم بسوق ترعة البوصة بمدينة بنى سويف،ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى للميادين والشوارع والرئيسية،وتحقيق انسياب مرورى بالمناطق الحيوية.

كما لاحظ المحافظ خلال جولته بالمنطقة أن بعض الباكيات غير مشغولة، حيث وجه بلجنة من التفتيش المالي والإداري وبالتنسيق مع رئيس المدينة، لمراجعة التزام أصحاب الباكيات بأماكنهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتفقد المحافظ بعض المواقع البديلة المقترحة لنقل الباعة من شارع طراد النيل والشوارع الداخلية بمدينة الواسطى، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تلك المقترحات من كافة النواحي.