وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية تخرج فصول «التركيبات الكهربية وشبكات المياه»

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شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر وجيزا فون، مسؤولة الجانب الالمانى وبحضور عبدالمنتصر احمد طه مدير عام التعليم الفني، الأحد، حفل تخرج فصلى «التركيبات الكهربية» و«شبكات المياة والصرف الصحى» بمدرسة العديسات الصناعية بالطود على المستوى والنظام الألماني، المقام بالتعاون بين شركة «اي جي ميتال ايسلنجن جروسي الألمانية» ووزارة التربية والتعليم ممثلة في مدرسة العديسات الصناعية بالطود.

وأوضح «السيد» أن بروتوكول التعاون قد تم بدء تنفيذه منذ عام 2013، حيث استهدف منذ البدء تطوير قسم التركيبات الكهربائية وتم إضافة قسم شبكات المياة والصرف الصحى من عام 2019 حيث يتم اختيار 20 طالب لكل قسم وفقا لمعايير محددة.

كما أشار إلى ان المشروع يركز في الصفين الدراسيين الثاني والثالث على الجانب العملي من خلال ورش التدريب المجهزة لذلك ووفق المناهج المعدة بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والخبراء الألمان.

وأضاف أن البروتوكول لا يقف عند حدود تدريب وتطوير مهارات الطلاب في التعليم الفني وإنما نستهدف توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب من خلال تسويق أعمالهم لشركات السياحة الألمانية العاملة بمحافظة الأقصر لتوظيفهم في أعمال السباكة والكهرباء الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لتوفير احتياجات سوق العمل وتحديث الخبرات لإعداد خريجين فنيين ذوى مهارة عالية تتناسب مع المعايير القومية والدولية للمهارات.