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مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز

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مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز مان يونايتد ضد ليفربول .. صلاح يختتم الشوط الأول بهدف مميز

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انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايد ضد ليفربول بتقدم الأخير برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر رفاق المدرب الألماني يورجن كلوزب على الكرة في معظم مجريات اللعب وسط عجز لأصحاب الأرض عن صناعة خطورة حقيقية على مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وتبادل الدولي المصري محمد صلاح الكرة مع زملاؤه قبل أن تصل له مجددصا داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في مرمى الحارس الإسباني دي خيا معلنًا الهدف الثالث لرفاق المدرب الألماني يورجن كلوي، وعاد وسجل الرابع قبل النهاية بلحظات.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد سيطرة من الريدز على مجريات اللعب وسط عجز هجومي لأصحاب الأرض عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أليسون بيكر.

وجاء الهدف الأول بعد أن استلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه نفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز»، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة

المصرى اليوم

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