«القومي للبحوث» ينظم المؤتمر الدولي للابتكار من أجل بناء المعرفة

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ينظم المركز القومي للبحوث، غدًا فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عن العلوم والتنمية المستدامة تحت شعار البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار من أجل بناء المعرفة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث.

وبحسب بيان، الأحد، ستقام الجلسة الافتتاحية بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث بحضور الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وممثلين عن وزراء الصحة والسياحة والبيئة والبترول وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري واندري خودوشن المدير الاقليمي لبرنامج حلول علوم الحياة والاسواق الناشئة وسيرجي فارنيسكي مدير برنامج حلول علوم الحياة للشرق الأوسط ومصر وروسيا والمهندس جاسن هيبرلنج مؤسس شركة هيبرلنج للاستشارات البيئية بالولايات المتحدة الامريكية وممثلين عن جامعات الجلالة والبريطانية ودور النشر السيفير وكلاريفيت وكابي ورؤساء الجامعات الاهلية والخاصة والمراكز البحثية وادارات وعمداء معاهد المركز المختلفة.

ويقام المؤتمر على منصة إلكترونية ثلاثية الابعاد تضم غرفات افتراضية خاصة بعرض المحاضرات الحية للمتحدثين وعرض البوسترات والمنتجات التطبيقية وكذلك غرفات للرعاة كما سيتخلل المؤتمر جولات سياحية افتراضية مقدمة من وزارة السياحة.

ويضم المؤتمر ثلاثين متحدثًا رئيسيًا من 14 دولة أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا وهولندا والصين والهند والعراق والمغرب كما يضم خمسين متحدثا مصريا من مختلف الجامعات والمركز البحثة.