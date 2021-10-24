هداف أفريقيا الأول وملك اللعبة .. ليفربول يحتفي بـ«صلاح»

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حرصت الحسابات الرسمية لفريق ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على الاحتفاء بالدولي المصري محمد صلاح عقب تسجيله هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة الجارية الآن.

وتمكن صلاح من تقديم أداءً مميزًا خلال الفترة الأولى ومرر كرة الهدف الأول فيما سجل الهدف الثالث بطريقة مميزة، ليؤكد تفوق رفاق يورجن كلوب على كتيبة سولشاير.

وكتبت الحسابات الرسمية لفريق ليفربول «الأرقام القياسية وُجدت لتُحطم بأقدامه، رحبوا معنا بإمبراطور وملك اللعبة محمد صلاح، هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز».