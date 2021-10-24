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ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإٍسباني من الكامب نو

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ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإٍسباني من الكامب نو ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإٍسباني من الكامب نو

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حقق فريق ريال مدريد الفوز اليوم في مباراة «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي برشلونة والتي أقيمت على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، في إطار الجولة 10 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب دايفيد ألابا بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس تير شتيجن.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة :

كورتوا- فاسكيز- ميليتاو- الابا- ميندي- كاسميرو- كروس- مودريتش- رودريغو- فينيسيوس- بنزيما.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، أوسكار مينجيزا.

الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

الهجوم: سيرجينيو ديست، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، إينياكي بينيا، ريكي بويج، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، كليموه لينجليه، لوك دي يونج، سيرجيو أجويرو، سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، نيكو جونزاليس، أليخاندرو بالدي.

المصرى اليوم

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