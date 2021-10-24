أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور) -
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ -
"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة -
"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً -
شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً -
الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

سفير الصومال يطالب بدعم عربي وأفريقي لبلاده في مواجهة الجفاف

Print
سفير الصومال يطالب بدعم عربي وأفريقي لبلاده في مواجهة الجفاف سفير الصومال يطالب بدعم عربي وأفريقي لبلاده في مواجهة الجفاف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد صومالي برئاسة الدكتور سعيد حسين عيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات، وإلياس شيخ عمر، سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في عامه الرابع على التوالى الذي انطلقت أعماله اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية بين التحديات والفرص».

وأكد سفير الصومال بالقاهرة، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لدعم قطاع حيوي وهام وهو الزراعة والثروة الحيوانية وصولا للاستغلال الأمثل لثروات الدول العربية، تهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والتغيرات السريعة التي تؤثر على الموارد المائية.

وطالب السفير الصومالي الدول العربية بدعم عربي وأفريقي لبلاده في مواجهة أزمة الجفاف التي تعاني منها الصومال واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تدهور الوضع، مناشدا جميع وكالات الإغاثة العربية والإقليمية والدولية العمل على معالجة أزمة الأوبئة والجفاف التي يواجهها الشعب الصومالي حيث ضربت الأوبئة والجفاف البلاد، مما تسبب في معاناة شديدة للمواطنين.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات «المصرية الصومالية» عبر التاريخ، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية في الصومال، معربا عن أمله في تطوير تلك العلاقات خاصة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، وأن يحقق التواصل خلال الفترة القادمة طموح ومصالح الشعبين المصري والصومالي.

وأشار السفير الصومالي إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع في مجال الثروة السمكية وتنميتها في الصومال، خاصة أن لديهم المقومات التي تساعد على ذلك، مطالبا بتيسير الإجراءات الخاصة بزيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، موضحا أن هناك مساحة كبيرة تصل إلى 9 ملايين هكتار، غير مستغلة في الصومال، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بالتعاون مع مصر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

مصر المقاصة يهزم الجونة في الدوري المصري

مصر المقاصة يهزم الجونة في الدوري المصري

القوى العاملة : تحصيل 93 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري في السعودية

القوى العاملة : تحصيل 93 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري في السعودية

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأحد 31-10-2021

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الأحد 31-10-2021