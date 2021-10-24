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أبوالغيط يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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أبوالغيط يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أبوالغيط يصل الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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وصل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمقرر عقدها غدا الاثنين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن مشاركة الأمين العام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي خاصة في ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات علي المجتمعات العربية سواء من الناحية الاقتصادية بمختلف أو التأثيرات المناخية وتداعياتها مثل التصحر وشح المياه وخلافه.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض فيها لعناصر الموقف العربي من قضايا التغير المناخي عموما ويعدد فيها مزايا المبادرة السعودية وتأثيراتها الايجابية المحتملة علي وضع حد للظواهر المناخية السلبية التي تواجه المنطقة.

وأوضح المصدر من جهة أخري أن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة قد أحيط علماً في دورته العادية (32) والتي عقدت يوم 14 من هذا الشهر بالمبادرة السعودية ورحب بالدور الذي تلعبه في الحد من التصحر ومجابهة التغير المناخي.

المصرى اليوم

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