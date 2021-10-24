لانس يهزم ميتز في الدوري الفرنسي

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أحكم لانس قبضته على المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما أحرز ويسلي سعيد هدفين في الفوز 4-1 على ميتز اليوم الأحد.

وفي شوط أول ممتع سجل سعيد هدفين وفيما بينهما أحرز نيكولا دي بريفيل هدفا لميتز.

وأضاف إجناشيوس جاناجو وبرشيمسواف فرانكوفسكي هدفين قرب النهاية ليرفع لانس رصيده إلى 21 نقطة من 11 مباراة.

ويتأخر لانس بست نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يحل ضيفا على أولمبيك مرسيليا في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي نيس، الذي قلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أولمبيك ليون في وقت سابق من اليوم، في المركز الثالث برصيد 19 نقطة ويملك مباراة مؤجلة.

ومنح سعيد التقدم لصاحب الملعب بعد 15 دقيقة بتسديدة قوية اصطدمت بالأرض أمام الحارس ألكسندر أوكيدجا.

وأدرك ميتز، الذي يحتل المركز قبل الأخير بست نقاط، التعادل في الدقيقة 33 عبر دي بريفيل مستغلا سقوط الحارس جان-لوي ليكا والمدافع جوناتان جرادي لى الأرض بعد اصطدامهما خلال ركلة ركنية.

لكن سعيد أعاد التقدم للانس قبل ثماني دقائق من الاستراحة بعد تمريرة عرضية من فلوريان سوتوكا.

وضغط ميتز في الشوط الثاني لكن ليكا وقف بالمرصاد لمحاولات الفريق الضيف وحسم جاناجو الفوز بتسديدة منخفضة قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف فرانكوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة جوناتان كلاوس العرضية.