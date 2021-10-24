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إسرائيل... تخصيص 10 مليارات شيكل لمواجهة موجات كورونا المستقبلية

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إسرائيل... تخصيص 10 مليارات شيكل لمواجهة موجات كورونا المستقبلية إسرائيل... تخصيص 10 مليارات شيكل لمواجهة موجات كورونا المستقبلية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن حكومته بصدد تخصيص 10 مليارات شيكل (3.11 مليارات دولار)، لمواجهة الموجات المستقبلية من .

وقال بينيت خلال اجتماع حكومته إن هذا المبلغ سيكون بمثابة « أمان اقتصادية وطبية» لموجات كورونا المستقبلية، على ما أفادت قناة «كان» الرسمية.

وأضاف: «اتفقت مع وزير المالية أفيغدور ليبرمان على مخطط لتوسيع إطار الميزانية في عام 2022، كجزء من استخلاص الدروس من الموجات السابقة».

وتابع: «نخرج من موجة دلتا هذه الأيام. انخفضنا من مستوى 300 مريض في حالة حرجة هذا الصباح. على النقيض من ذلك، في أوروبا وفي العديد من بلدان العالم، ترتفع الأرقام ارتفاعا هائلا مع قدوم الشتاء، سواء في حالات الإصابة بالأمراض أو في الوفيات للأسف. لدينا خبرة يمكن أن تكون حاسمة للعديد من البلدان».

المصرى اليوم

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