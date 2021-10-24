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رئيس المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

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رئيس الحكومة المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية رئيس المغربية يمثل الملك محمد السادس في منتدى وقمة بالسعودية

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يتوجه رئيس المغربي عزيز أخنوش إلى اليوم الأحد بتكليف من الملك محمد السادس لتمثيله في أشغال تظاهرتين بيئيتين تحتضنهما الرياض غدا الإثنين.

وسيمثل أخنوش العاهل المغربي في أعمال «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تنطلقان غدا 25 أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان لرئيس الحكومة أن «هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني».

وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها وفق المصدر ذاته.

المصرى اليوم

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