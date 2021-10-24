★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش إلى السعودية اليوم الأحد بتكليف من الملك محمد السادس لتمثيله في أشغال تظاهرتين بيئيتين تحتضنهما الرياض غدا الإثنين.

وسيمثل أخنوش العاهل المغربي في أعمال «منتدى مبادرة السعودية الخضراء»، وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي تنطلقان غدا 25 أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان لرئيس الحكومة أن «هاتين التظاهرتين، اللتين يشارك فيهما المغرب بوفد هام يرأسه أخنوش، ستعرفان مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية، وشخصيات دولية، وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني».

وسينكب المشاركون خلال فعاليات هاذين اللقاءين على تدارس مجموعة من المحاور المرتكزة حول الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والتحديات التي تطرحها وفق المصدر ذاته.