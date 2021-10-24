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إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا إيطاليا تسجل 24 وفاة و3725 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد مقابل 39 حالة في اليوم السابق، في حين تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3725 حالة من 3908.

وسجلت إيطاليا 131826 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير شباط العام الماضي. وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم. وسجلت أيضا 4.74 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2473 اليوم الأحد ارتفاعا من 2455 في اليوم السابق.

المصرى اليوم

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