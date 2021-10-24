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«طالبان» تعلن برنامج «العمل مقابل القمح» لمواجهة البطالة

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«طالبان» تعلن برنامج «العمل مقابل القمح» لمواجهة البطالة «طالبان» تعلن برنامج «العمل مقابل القمح» لمواجهة البطالة

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عرضت حركة «طالبان» الأفغانية على آلاف المواطنين العمل مقابل القمح، ضمن برنامج لمكافحة الجوع والبطالة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي جنوبي كابل اليوم الأحد، إن البرنامج سيشمل البلدات والمدن الرئيسية في أفغانستان وسيستفيد منه 40 ألف رجل في العاصمة فقط.

وأضاف مجاهد أن هذه خطوة مهمة لمحاربة البطالة، مؤكدا أنه على العمال أن «يعملوا بجد».

ويستهدف البرنامج العاطلين عن العمل والأكثر عرضة لخطر المجاعة خلال الشتاء، ويشمل وظائف في حفر قنوات المياه ومنشآت استجماع مياه الثلوج.

ويستمر البرنامج لمدة شهرين، حيث يهدف إلى توزيع 11.6 ألف طن من القمح في العاصمة، ونحو 55 ألف طن في مناطق أخرى من البلاد، بما فيها هرات وجلال آباد وقندهار ومزار شريف وبول إي خومري.

المصرى اليوم

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