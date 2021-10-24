«حماية الموارد الطبيعية».. تعرف على أهم العوائد البيئية لمشروع قانون الموارد الإحيائية

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الإحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتى توجب بنص المادتين ٣٢ و٤٦ من الدستور بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الاضرار بها وعدم استنفاذها.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية، حيث سيتم تسجيل كل الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية فى المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.

وأشاد أعضاء المجلس الشورى بمشروع القانون، مؤكدين أنه خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة كما يعد حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.