خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر، أن تقام مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، في الثالثة عصر غدٍ الاثنين، على ستاد بتروسبورت، في افتتاحية الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة البنك الأهلي، لمباراة طلائع الجيش، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد السعدني ومحمود الزنفلي.

في خط الدفاع: محمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة إبراهيم ومحمد مصطفى ميدو.

في خط الوسط: محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبدالرحمن لعبه وأحمد سعيد ومحمود السيد ومحمد حامد ومحمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود وموسى دياوارا.

في خط الهجوم: فادي فريد وأسامة فيصل.