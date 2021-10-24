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أمير الرياض يشكر ولي العهد على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض

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أمير الرياض يشكر ولي العهد على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض أمير الرياض يشكر ولي العهد على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض
أكد: المنطقة تشهد حراكاً تنموياً شاملاً وخططاً طموحة

أمير الرياض يشكر ولي العهد على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض

‬قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على إطلاق استراتيجية استدامة الرياض.

وأوضح أن إقامة منتدى مبادرة الخضراء وإعلان سمو ولي العهد عن استراتيجية استدامة الرياض تأكيد على ما توليه القيادة الحكيمة من عناية واهتمام بالحفاظ على الطبيعة وتعزيز الصحة العامة.

وأشار إلى أن الرياض تشهد حراكاً تنموياً شاملاً وخططاً طموحة باستراتيجيات مستدامة بفضل ما تخطط له الدولة من رؤى طموحة لعدد من المشروعات الكبرى التي يشرف على تنفيذها شخصياً سمو ولي العهد -حفظه الله- وتسير وفق برامج مدروسة ستجعل من العاصمة وجهة حضارية وثقافية وسياحية ومن أكثر المدن استدامة عالمياً.

وسأل أمير منطقة الرياض، الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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