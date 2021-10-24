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مطار جدة ينفذ مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة نباتات على المسافرين

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مطار جدة ينفذ مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة نباتات على المسافرين مطار جدة ينفذ مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة نباتات على المسافرين
المطار يغذي بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع يحتوي على 500 نوع

مطار جدة ينفذ مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة نباتات على المسافرين

نفذت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي وشركة مطارات جدة اليوم، مبادرة لتوزيع 15 ألف شتلة من النباتات على المسافرين ومرتادي المطار.

وأوضح المدير العام للمطار عصام بن فؤاد نور أن المبادرة تعتمد على توزيع شتلات من نباتات خاصة تم إنتاجها في مشتل المطار الذي يعد أكبر مشتل في مطارات المملكة, ويغذي المطار بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع يحتوي على 500 نوع من النباتات والمزروعات المختلفة.

يذكر أن مشتل مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحتوي على أشجار ذات أنواع محددة لا تستهلك الكثير من المياه تسهم في إعادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة وتحسين المشهد الحضري، والعمل مع جميع الجهات المعنية والجمعيات والمهتمين لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التشجير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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