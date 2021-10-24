محافظ صامطة يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية بجازان

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جرى استيضاح اللوائح واشتراطات الإقراض والبرامج المنفذة

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، في مكتبه صباح اليوم الأحد، مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن عبد الله دراج، يرافقه مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة المهندس خالد بن علي أبو طالب.

ورحب محافظ صامطة بمدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، ومرافقيه.

جرى خلال اللقاء استعراض خدمات الصندوق وإيضاح اللوائح واشتراطات الإقراض والبرامج المنفذة، وسبل التعاون بين المحافظة والصندوق والمتضمن مشاركتها مع اللجان المختصة.

وقدم مدير عام صندوق التنمية الزراعية بجازان شكره وتقديره لمحافظ صامطة والقائمين بالمحافظة، لدعمهم ومشاركتهم لإنجاح برامج الصندوق.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على إقامة ورشة تعريفية تنظم بمقر المحافظة، لدعوة المزارعين والمشايخ بالمحافظة لتسليط الضوء على الصندوق والخدمات المقدمة والإجابة عن التساؤلات من قبل الجمهور المشارك، شاكراً المحافظ على حسن الاستقبال والتعاون الدائم مع الصندوق وتسهيل كل ما يتعلق بعمله في صامطة.

شهد اللقاء مدير إدارة الإقراض بالفرع المهندس أحمد ولي حكمي، ومشرف التحصيل بمكتب صامطة خالد خميس.