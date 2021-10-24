«أسرار جوجل».. كتاب جديد لمحمد نبيل عن محرك البحث الأشهر في العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الخبير التقني محمد نبيل المتخصص في مجال تحسين محركات البحث SEO إطلاقه كتاب جديد عن محرك البحث الأشهر في العالم الآن جوجل بعنوان «أسرار جوجل».

وأكد محمد نبيل في تصريحاته ان هذا الكتاب سيتحدث عن تاريخ محرك البحث جوجل كما سيكشف فيه العديد من الأسرار التي تتعلق به وكيفية استغلال كل سر من هذه الأسرار في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للأفراد والشركات المصرية وتحقيق أرباح ضخمة.

وأوضح خبير تحسين محركات البحث محمد نبيل أن محرك البحث جوجل أصبح مصدر أرباح لدول بأسرها اذا تم استغلاله بالشكل الصحيح مع المتاجر الإلكترونية حيث من خلاله نمت حركة الصادرات لدول عديدة بعد أن عرضت منتجاتها بصورة صحيحة على هذا المحرك البحثي مما جعلها تحقق أرباحا طائلة هذا بخلاف الأرباح الكبرى الذي يحققها أصحاب الشركات الناشئة في حال فهمهم للوغاريتمات هذا المحرك البحثي الذي يساعدهم في ترويج منتجاتهم وخدماتهم بشكل صحيح.

ووفقا لمحمد نبيل فإن كتابه يستهدف تعليم اكبر قدر من الشباب العربي أسرار محرك البحث جوجل لاستغلال هذه الأسرار لبدء مشاريعهم الخاصة وتحقيق أرباح كبرى فيها.

وأشار نبيل أن كتابه سيظهر في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة متمنيا أن يسهم هذا الكتاب في الحد من البطالة وخاصة أن سوق العمل في مصر والعالم العربي يحتاج متخصصين في مجال تحسين محركات البحث جوجل برواتب كبرى قد تبدأ من 500 ل 1000 دولار شهريا وتزيد مع تزايد الخبرات للمتخصص.

[image:2:center]