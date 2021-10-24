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إزالة 487 حالة تعدٍ على أراضى الدولة

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إزالة 487 حالة تعدٍ على أراضى الدولة إزالة 487 حالة تعدٍ على أراضى الدولة

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ «بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة» أنه تم «أمس» إزالة 50 حالة تعد على مساحة 11685 متر، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته «منذ بدء المرحلة الثانية في الحادي عشر من أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم» إلى 487 حالة، في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر:سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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