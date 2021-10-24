الاتحاد الأوروبي: قدمنا 550 مليون يورو عبارة عن مشروعات في 26 محافظة مصرية

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قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن المياه تهدد الاستقرار في الدول لأن المياه حق رئيسي للإنسان، وهي أساسية لقدرة المجتمعات على مقاومة الضغوط، وعلى رأسها الزيادة السكانية، ومن بين تلك الدول مصر.

وأضاف برجر، في كلمته في الجلسة الافتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه الذي انطلق، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي عمل مع المؤسسات في مصر للمساعدة في تقديم الدعم وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، بالإضافة إلى برنامج استكمال وصول الصرف الصحي، وتحسين المصارف الزراعية في منطقة الدلتا، والمراحل المختلفة لتطوير المصارف في كفر الشيخ والإسكندرية وقنا والشرقية والغربية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم 550 مليون يورو عبارة عن مشروعات في 26 محافظة مصرية الأمر الذي ساعد في تحسين جودة الحياة لثماني مليون شخص،

مؤكدًا أن هناك أجندة تتضمن خطة استثمارية للتحفيز الاقتصادي طويل المدى وتخصيص 7 مليار يورو خلال الـ7 أعوام المقبلة لمنطقة شمال أفريقيا، وسوف يصل مصر منها مليار يورو عبارة عن مشروعات حتى عام 2027، والمياه ستكون على رأس المشروعات التي سوف يتم دعمها.

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنه يجب إدارة المياه، وأن يكون هناك تكنولوجيا ذكية لاستخدام المياه، وهو أمر سيكون له فوائد اقتصادية وتنمية المناطق الريفية خاصة مع المبادرة الرائدة حياة كريمة، حيث نتطلع مع الشركاء لدعم المبادرة والمشاركة في مبادرة الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أنه يمكن لمصر أن تعتمد على الاتحاد الأوروبي لمواجهة ندرة المياه وتأثير الزيادة السكانية عليها.