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وزير التعليم العالي: بدء الإعلان عن المسابقة السنوية لأفضل الجامعات

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وزير التعليم العالي: بدء الإعلان عن المسابقة السنوية لأفضل الجامعات وزير التعليم العالي: بدء الإعلان عن المسابقة السنوية لأفضل الجامعات

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، بدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021- 2022، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

ووجه الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل في سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات في مُتابعة الجداول الدراسية.

المصرى اليوم

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