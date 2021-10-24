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انخفضت أسعار الذهب اليوم في الكويت، اليوم علي الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية التى تنهي اليوم.
سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-10-2021
بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24
|
17.197 دينار كويتي
|
57.027 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.779 دينار كويتي
|
52.325 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21
|
15.062 دينار كويتي
|
49.950 دولار أمريكي
|
سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18
|
12.911 دينار كويتي
|
42.814 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
534.888 دينار كويتي
|
1773.795 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا
كانت أسعار الذهب عالميًا ختمت فى نهاية عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.
ووصل سعر الذهب ختام للتعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.
ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.
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