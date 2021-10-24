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انخفاض الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 24-10-2021

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انخفاض أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 24-10-2021 انخفاض الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 24-10-2021

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انخفضت أسعار الذهب اليوم في الكويت، اليوم علي الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية التى تنهي اليوم.

في الكويت اليوم الأحد 24-10-2021

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24

17.197 دينار كويتي

57.027 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22

15.779 دينار كويتي

52.325 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21

15.062 دينار كويتي

49.950 دولار أمريكي

سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18

12.911 دينار كويتي

42.814 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

534.888 دينار كويتي

1773.795 دولار أمريكي

الذهب عالميًا

كانت أسعار الذهب عالميًا ختمت فى نهاية عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب ختام للتعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.

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