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انخفضت أسعار الذهب اليوم في الكويت، اليوم علي الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية التى تنهي اليوم.

سعر الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-10-2021

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر جرام الذهب في الكويت عيار 24 17.197 دينار كويتي 57.027 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.779 دينار كويتي 52.325 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 15.062 دينار كويتي 49.950 دولار أمريكي سعر الذهب في الكويت اليوم عيار 18 12.911 دينار كويتي 42.814 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 534.888 دينار كويتي 1773.795 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا

كانت أسعار الذهب عالميًا ختمت فى نهاية عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي على ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب ختام للتعاملات الفورية 1792.45 دولار، بنسبة ارتفاع 0.53%.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة 1793.35 دولار، بنسبة ارتفاع 0.64%.

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