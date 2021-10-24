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وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بالتعاون في مبادرة «حياة كريمة»

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وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بالتعاون في مبادرة «حياة كريمة» وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بالتعاون في مبادرة «حياة كريمة»

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في كل مجالات التعاون على مستوى محو الأمية والرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية، وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.

كما وجه الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الأحد، الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكل المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصرى التي تغطيها مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم التي تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى في مواجهة هذا التحدي.

المصرى اليوم

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