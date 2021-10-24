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مان يونايتد ضد ليفربول الآن .. تمريرة صلاح الساحرة تصنع التقدم للريدز

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مان يونايتد ضد ليفربول الآن .. تمريرة صلاح الساحرة تصنع التقدم للريدز مان يونايتد ضد ليفربول الآن .. تمريرة صلاح الساحرة تصنع التقدم للريدز

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نجح فريق ليفربول في التقدم على مضيفه مانشستر يونايتد عند الدقيقة الخامسة من المباراة التي تجمعهمها في منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه نفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز»، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.

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