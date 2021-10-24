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قيمتها 600 ألف جنيه.. حبس عاطلين حاولا ترويج 85 طربة حشيش بالإسكندرية

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قيمتها 600 ألف جنيه.. حبس عاطلين حاولا ترويج 85 طربة حشيش بالإسكندرية قيمتها 600 ألف جنيه.. حبس عاطلين حاولا ترويج 85 طربة حشيش بالإسكندرية

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أمرت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 85 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما بقصد الاتجار، فيما قدرت قيمة المضبوطات بنحو 600 ألف جنيه.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام عاطلين، مقيمان بمحافظة الجيزة، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وألقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.5 كجم، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 600 ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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