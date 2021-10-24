الاستعانة بحفار لإزالة الأشجار بحثًا عن طفل غريق في بنها

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تواصلت عمليات البحث والتمشيط بفرع دمياط بالنيل في قرية كفر طحلة مركز بنها، لليوم الثامن على التوالي، للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال، الغارق منذ الأحد الماضي.

وأكد الأهالي أن عمليات البحث يشارك فيها غواصون من 5 محافظات، وهي «الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية»، كما تمت الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

وتحاول فرق الإنقاذ النهري و«غواضين الخير» على مستوى الجمهورية الوصول لجثمانه، حيث إن المنطقة وعرة، وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.

وضم فريق غواصين الخير كلا من وائل شعبان من الغربية ومحمد دولار من الشرقية والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية وآخرين، في محاولة للعثور على الجثمان على ان يتم الإستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية للمساعدة في البحث.

وأوضح عم طالب بنها الغريق أن الجميع يأمل في ظهور الجثة لدفنها وإراحة قلب والده المكلوم في وفاة ابنته قبل الحادث بأيام، وطالب بسرعة البحث عن الجثة، مناشدًا الجهات المختصة والمسئولين بالدفع بأجهزة حديثة والإستعانة بالضفادع البشرية واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.

كانت قرية كفر طحلة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت غرق شاب يدعى «محمد عزت» طالب بالصف الثاني الثانوي حيث نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل «فرع دمياط» إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم.