أخبار عاجلة

الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول -
رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري -
حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك -
نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف المطرب أحمد سعد (تفاصيل) -
الجيزة: استكمال رصف شارع سوريا في حي العجوزة -
الجيزة : مبادرة لمناهضة زواج الأطفال بقرية الشوبك الشرقي بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الاستعانة بحفار لإزالة الأشجار بحثًا عن طفل غريق في بنها

Print
الاستعانة بحفار لإزالة الأشجار بحثًا عن طفل غريق في بنها الاستعانة بحفار لإزالة الأشجار بحثًا عن طفل غريق في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت عمليات البحث والتمشيط بفرع دمياط بالنيل في قرية كفر طحلة مركز بنها، لليوم الثامن على التوالي، للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال، الغارق منذ الأحد الماضي.

وأكد الأهالي أن عمليات البحث يشارك فيها غواصون من 5 محافظات، وهي «الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية»، كما تمت الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.

وتحاول فرق الإنقاذ النهري و«غواضين الخير» على مستوى الجمهورية الوصول لجثمانه، حيث إن المنطقة وعرة، وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.

وضم فريق غواصين الخير كلا من وائل شعبان من الغربية ومحمد دولار من الشرقية والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية وآخرين، في محاولة للعثور على الجثمان على ان يتم الإستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية للمساعدة في البحث.

وأوضح عم طالب بنها الغريق أن الجميع يأمل في ظهور الجثة لدفنها وإراحة قلب والده المكلوم في وفاة ابنته قبل الحادث بأيام، وطالب بسرعة البحث عن الجثة، مناشدًا الجهات المختصة والمسئولين بالدفع بأجهزة حديثة والإستعانة بالضفادع البشرية واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.

كانت قرية كفر طحلة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت غرق شاب يدعى «محمد عزت» طالب بالصف الثاني الثانوي حيث نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل «فرع دمياط» إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول

التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف المطرب أحمد سعد (تفاصيل)

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف المطرب أحمد سعد (تفاصيل)