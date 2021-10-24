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وثيقة لحماية بيانات الجهات من الأمن السيبراني

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وثيقة لحماية بيانات الجهات من الأمن السيبراني وثيقة لحماية بيانات الجهات من الأمن السيبراني
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات (DCC-1:2021). توضح الوثيقة تفاصيل ضوابط الأمن السيبراني للبيانات، وأهدافها، ونطاق العمل، وآلية الالتزام والمتابعة، كما أن هذه الوثيقة تعتبر امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC - 1: 2018) ومكملة لها.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من حماية بياناتها خلال دورة حياة البيانات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول التعامل الآمن مع تلك البيانات، وحثت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط التالي: (https://nca.gov.sa/pages/consultations.html)، ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء 04/ 04/ 1443هـ، الموافق 09/ 11/ 2021م.


الوطن السعودية

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