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خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب

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خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب
مقاتلات التحالف تدمر 4 آليات للميليشيا وتقتل عناصرها

خسائر حوثية فادحة على امتداد جبهات القتال جنوب مأرب

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيراني، اليوم (الأحد)، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، بإسناد من طيران التحالف وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين أن طيران التحالف دمّر صباح اليوم 4 أطقم تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وقتل جميع من كانوا على متنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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