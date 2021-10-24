"المبطي" بطلًا لبطولة كأس وزارة البيئة والزراعة لقفز الحواجز الدولية

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بمشاركة 131 فارسًا وفارسة

حقق الفارس خالد المبطي المركز الأول في بطولة كأس وزارة البيئة والزراعة لقفز الحواجز الدولية التي اختتمت، أمس السبت، بمركز المرتجز للفروسية بملهم؛ حيث شارك في البطولة 131 فارسًا وفارسة تنافسوا على مدار 3 أيام متواصلة وخلال 14 شوطًا.

وشهد اليوم الأخير من البطولة إقامة شوط البطولة الرئيسي بارتفاع 145 سم؛ حيث شارك 22 فارسًا وفارسة، وحقق المركز الأول الفارس خالد المبطي بعد منافسة قوية مع صاحب المركز الثاني الفارس عبدالله شربتلي، فيما حل في المركز الثالث الفارس مشاري الحربي.

وشهد اليوم الأول وفي أشواطه المتنوعة المنافسة في الشوط (الصغير) بارتفاع 115 سم، حقق فيها الفارس عبدالله إبراهيم عبدالله المركز الأول، وحقق المركز الثاني الفارس عابد السنوسي، وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله إبراهيم عبدالله.

وفي الشوط (المتوسط) بارتفاع 125 سم، جاء في المركز الأول الفارس خالد المبطي، يليه الفارس فيصل أبا الخيل في المركز الثاني، وحقق المركز الثالث الفارس سلمان العجمي.

وتبعها منافسات على الشوط (الكبير) بارتفاع 140 سم، حقق المركز الأول الفارس عبدالرحمن الراجحي، فيما حقق الفارس خالد المبطي المركز الثاني، وحل في المركز الثالث الفارس عبدالله الشربتلي.

وفي منافسات اليوم الثاني نال المركز الأول الفارس عبدالرحمن معافي، فيما حقق الفارس عابد السنوسي المركز الثاني، وحل الفارس علي المقعدي ثالثًا في منافسات شوط (الصغير).

واستمرت المنافسة في الشوط (المتوسط) بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وحقق الفارس سلمان العجمي المركز الأول بعد منافسة قوية بين صاحب المركز الثاني الفارس عبدالله أبا لخيل والمركز الثالث الفارس بدر الفرد، وتواصلت المنافسة إلى الشوط (الكبير) والذي حقق فيها المركز الأول الفارس عبدالله شربتلي.