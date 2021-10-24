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بنكيران يعلن الانسحاب من سباق خلافة العثماني

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بنكيران يعلن الانسحاب من سباق خلافة العثماني بنكيران يعلن الانسحاب من سباق خلافة العثماني

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أعلن عبدالإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا، انسحابه من سباق الترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لسعد الدين العثماني بعد تأجيل مؤتمر الحزب لعام كامل.

وأجّل حزب «العدالة والتنمية» مؤتمره الوطني العادي المقرر السنة القادمة لمدة سنة كاملة، بعد أن أقر المجلس الوطني للحزب مساء السبت مشروع قرار قدمته الأمانة العامة بهذا الخصوص.

ونشر بنكيران بيانا يعلن فيه أنه غير معني بأي ترشح خلال هذا المؤتمر.

وقال «بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح».

المصرى اليوم

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