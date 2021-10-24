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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة إلى أعمال قمة العشرين يوم السبت المقبل.

وذكر الديوان الملكي، في بيان له، أن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيشارك في القمة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي"، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية (واس)".

وأضاف البيان، أن المملكة تعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة.