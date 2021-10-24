بالأسماء.. نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية في الغردقة

أعلن المستشار أحمد النحاس، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة، الأحد، نتائج الانتخابات بعد انتهاء عمليات الفرز وفوز علاء التايه بمنصب رئيس مجلس الإدارة لفترة جديدة، وعبدالناصر ناجي بمنصب النائب وحجاج البنا بمنصب أمين الصندوق.

وعلى مقاعد عضوية مجلس الإدارة فازت ابتسام حامد وهاني حمد ومعتز الحلواني وانطونيوس صلاح ومحمد بشاري وعلي مقعدي الشباب فاز احمد السنوسي ورضا عبدالعاطي.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة برئاسة المستشار أحمد النحاس قد بدات أعمال فرز صناديق الانتخابات وتم السماح للمرشحين بالتواجد داخلى منطقة الفرز.ورصدت «المصري اليوم» أعمال الفرز بالصور.

كان الإقبال قد شهد تزايد في الفترة المسائية بينما تواجد عدد كبير من المرشحين منذ الصباح الباكر وعدد من مؤيديهم حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل طبقا للوائح والقوانين وإشراف إدارة الهيئات بالشباب والرياضة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويخوض الانتخابات ٣ مرشحين على مقعد الرئاسة هم علاء التايه وحسني منصور ومحمد العويضي، و3 مرشحين على مقعد النائب وهم حمادة دندراوي وعبدالناجي بشاري ومبارك أبوسنة، ومرشحان على مقعد أمين الصندوق، هما حجاج البنا وكريم جاد الله، فيما يتنافس 13 مرشحًا على العضوية فوق السن على 5 مقاعد و4 مرشحين تحت السن لانتخاب عضوين من الشباب.