يلين: أمريكا لا تفقد السيطرة على التضخم

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تفقد السيطرة على التضخم وإنها تتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وأضافت يلين، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، أنه سيتم تخصيص الإنفاق في البنية التحتية المحلية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن وحزم إعادة البناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنها لم تقل ما إذا كان ذلك سيفاقم التضخم.

وتابعت «لا أعتقد أننا على وشك فقد السيطرة على التضخم،»على أساس 12 شهرا سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل بالفعل. غير أني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل.. النصف الثاني من العام المقبل».

وقالت: «كما نحرز مزيدا من التقدم بخصوص الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف».