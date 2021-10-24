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الصين: لا بد من أخذ الأمن الغذائي وأمن الطاقة بالاعتبار عند خفض الانبعاثات

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الصين: لا بد من أخذ الأمن الغذائي وأمن الطاقة بالاعتبار عند خفض الانبعاثات الصين: لا بد من أخذ الأمن الغذائي وأمن الطاقة بالاعتبار عند خفض الانبعاثات

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حدد مجلس الوزراء الصيني اليوم الأحد إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربوني قبل عام 2060 لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الاعتبار خلال ذلك.

وجاء البيان الخاص بذلك في وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في الطاقة تهدد بإلقاء ظلال على جهود بكين للحد من انبعاثات الاحتباس الحراي في حين تستعد الدول لجولة جديدة من محادثات تغير المناخ في جلاسجو ابتداء من 31 أكتوبر .

وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه يجب على الصين «إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب».

ودعا المجلس أيضا إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل «منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون».

ويأمل مراقبو المناخ في إقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري بالبدء في خفض استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو عام 2026 لكن أزمات الطاقة الحادة فيها فرضت ضغوطا على من أجل التكثيف العاجل لإنتاج هذا الوقود.

المصرى اليوم

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