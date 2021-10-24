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رئيسة وزراء تونس تزور في أول مهمة خارجية

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رئيسة وزراء تونس تزور السعودية في أول مهمة خارجية رئيسة وزراء تونس تزور في أول مهمة خارجية

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انطلقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، اليوم الأحد، إلى في أول زيارة رسمية لها خارج البلاد منذ تسلمها مهام منصبها في 11 أكتوبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه من المقرر أن تشارك بودن في «مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر» التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض يومي الاثنين والثلاثاء (غدا وبعد غد)، بحضور عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات.

ويرافق بودن في زيارتها وزيرا الخارجية عثمان الجرندي والبيئة ليلى الشيخاوي، وفق المصدر ذاته.

وتهدف قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السعودية ودول الجوار لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني للقمة.

كما تناقش القمة خلال يومي انعقادها، تحديات «التحول في الطاقة وتحقيق التوازن وكذلك الصناعات كثيفة الكربون والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر».

المصرى اليوم

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