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برتوكول بين «الأعلى للجامعات» و«الأعلى للآثار» لوضع برنامج سياحي للطلاب الوافدين

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برتوكول بين «الأعلى للجامعات» و«الأعلى للآثار» لوضع برنامج سياحي للطلاب الوافدين برتوكول بين «الأعلى للجامعات» و«الأعلى للآثار» لوضع برنامج سياحي للطلاب الوافدين

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شهد المجلس الأعلى للجامعات، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس بأمانة الدكتور محمد لطيف، والمجلس الأعلى للآثار بأمانة الدكتور مصطفى وزيري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، في ضوء مبادرة «ادرس في »، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها كل أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كافة التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للأثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

المصرى اليوم

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