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وزير التعليم العالي يطالب بتفعيل دور الجامعات بالقضية السكانية

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وزير التعليم العالي يطالب بتفعيل دور الجامعات بالقضية السكانية وزير التعليم العالي يطالب بتفعيل دور الجامعات بالقضية السكانية

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طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية علي المجتمع المصري.

وكرم الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأحد، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا دوام التوفيق والنجاح، وأهدى له درع المجلس الأعلى للجامعات.

كما وجه المجلس الشكر للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، على جهودها المُثمرة، في تطوير منظومة إدارة الوافدين، خلال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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