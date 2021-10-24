وست هام يواصل الزحف نحو المقدمة بالانتصار على توتنهام

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تمكن فريق وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

سيطر أصحاب الأرض على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط فاعلية هجومية في عدد من الهجمات وهو ما أسفر عن هدف في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب ميكايل أنطونيو.

وحاول رفاق المدرب نونو سانتو العودة في النتيجة بإجراء عدد من التبديلات الهجومية في الأوقات الأخيرة من المباراة ولكنها لم تسفر عن جديد بسبب التمركز الدفاعي القوي من لاعبي وست هام.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد وست هام يونايتد إلى المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز السادس.