حسين الجوهري يُشارك محمد ممدوح وهند صبري في «حالة طارئة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يخوض المُمثل الشاب حسين الجوهري، تجربة فنية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم «حالة طارئة»، من بطولة محمد ممدوح، وهند صبري وسهر الصايغ، وهو من تأليف وإخراج إبرام نشأت.



ومن المُقرر انطلاق تصوير فيلم «حالة طارئة»، في شهر نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاثة شهور تقريباً، حيث يدور العمل في إطار درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى.



يذكر أن الفنانة هند صبرى تشارك في فيلم «كيرة والجن» والعمل يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى في فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

أما الفنان محمد ممدوح، فقد انتهى من تصوير أحداث دوره في فيلم «السرب» الذي يجمعه بالنجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتناول الفيلم الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



وشارك «ممدوح» ايضا في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلين دفعة واحدة، وهما «لعبة نيوتن»، مع الفنانة منى زكي، و«خلي بالك من زيزي»، للفنانة أمينة خليل، حيث حقق فيهما نجاحا كبيرا، وحظى بردود فعل واسعة، إذ جرى تكريمه من قبل المركز الكاثوليكي، قبل شهرين تقريبا.