إطلاق الحفل الأوركسترالي الأول لـ«صوت السينما» غدا

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يطلق الحفل الأوركسترالي الأول لـ«صوت السينما»، غدا من خلال مؤتمر صحفي، بحضور الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم والموسيقار ناير ناجي.

«صوت السينما» مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريما لـ125 عاما من أغاني الأفلام الناجحة.

ويتضمن الحفل المقرر إقامته 29 أكتوبر المقبل مُختارات مميزة من الأغاني من موسيقى الأفلام التي لا تُنسى التي يشدو بها النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، ومن الأغاني التي سيتم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، «عشانك يا قمر» لـ«عبدالحليم حافظ» من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» لـ«ليلى مراد» من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هوا» لـ«سعد عبدالوهاب» من فيلم «علموني الحب»، وغيرها العدد من الأغاني المميزة.