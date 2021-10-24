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عملية معقدة بتخصصي الطائف لتبديل مفصل الورك لسيدة تسعينية

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تعاني هشاشة العظام

عملية معقدة بتخصصي الطائف لتبديل مفصل الورك لسيدة تسعينية

يعتبر وهن العظام من الأمراض الشائعة التي يعاني منها كبار السن ويعرضهم لحدوث الكسور بشكلٍ كبير، هذا ما قاله الدكتور أسامة الراجح بعد نجاح الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من إجراء عملية معقدة لمريضة في العقد التاسع من عمرها كانت تشكو من ألم في مفصل الورك الأيسر بعد تعرضها لسقوط على الأرض.

وقال لـ"سبق": إنه "من المهم العناية بهؤلاء المرضى من خلال تشخيص الحالة لديهم مبكرًا والبدء بالعلاج المناسب، والتدبير الأنسب عند حدوث كسور لديهم".

وأجري للمريضة الكشف السريري والشعاعي الذي كشف عن وجود كسر في عنق الفخذ الأيسر مع هشاشة متقدمة جداً في العظام؛ حيث كانت تعاني المريضة من حالات كسر سابقة لعظم الفخذ الأيسر منذ أربع سنوات تم تثبيته بواسطة سيخ "قطعة حديدية" داخل العظم.

وقرر الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد أسامة الراجح، والدكتور محمد العذاربة، والأخصائي أسامة الثقفي، بما أن المريضة لديها ميل كبير لتعرضها للكسر مرة أخرى، وبعد دراسة كاملة للحالة بإزالة السيخ وتبديل مفصل الورك الأيسر بوضع مفصل بدون أسمنت بمواصفات خاصة، بحيث يكون طوله يتجاوز منطقة الكسر السابقة، مع تثبيت كامل عظم الفخذ الأيسر بواسطة شريحة حديثة خاصة للمرضى الذين يعانون من هشاشة في العظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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