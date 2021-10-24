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مندوب المملكة بمنظمة التعاون يلتقي أمين الاتحاد الرياضي بالتضامن الإسلامي

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لبحث سبل التعاون والعمل المشترك وخدمة الشباب

مندوب المملكة بمنظمة التعاون يلتقي أمين الاتحاد الرياضي بالتضامن الإسلامي

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، على أهمية الدور الكبير للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي "باعتباره أحد الأجهزة المنتمية للمنظمة" وبرامجه في تحقيق أهدافه المتنوعة التي تعزز روح التضامن بين الدول الأعضاء، وتوثق أواصر الوحدة والمحبة والتآخي بين شباب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعمل على التعريف برسالة المنظمة نحو العالم.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس، ضمن لقاءات مندوبية المملكة مع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة والمتفرعة والمنتمية لبحث سبل التعاون والعمل المشترك لتفعيل دور الاتحاد وخدمة الشباب والرياضة في العالم الإسلامي.

وأكد "القرناس" عمل الاتحاد على العديد من الخطوات المستقبلية التي تواكب النهضة الرياضية العالمية، وذلك بالتعاون مع اللجان الأولمبية في الدول الإسلامية، ووضع البرامج المرنة والفعالة التي يمكن من خلالها تقديم النماذج الإسلامية التي تزخر بها الدول الأعضاء ورغبة من الاتحاد في توفير البيئة المناسبة لتقديم كل ما يمكن تقديمه لشباب الدول الإسلامية.

وتطرق اللقاء إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشؤون الشباب والرياضة في الدول الإسلامية والمطروحة في منظمة التعاون الإسلامي وما يتطلبه ذلك من سبل التواصل والتنسيق بين أجهزة المنظمة المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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