مشاهدة مباراة مان يونايتد ضد ليفربول بث مباشر.. (صلاح ضد رونالدو)

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يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيدين المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي لحساب نفس الجولة. أما مانشستر يونايتد فيجابه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.

ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ قليلًا من الأمور، لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير، فخسارة الديربي ستعني اقتراب إقالته.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة «قمة» الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أما مانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافولد بعد قليل.

وأجرى كلوب تغييرات في تشكيل فريقه قبل هذه المباراة، حيث قام بإشراك المدافع الفرنسي كانوتيه، على حساب الكاميروني جوال ماتيب، ودفع بجوتا على حساب السنغالي ساديو ماني.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ارنولد – كوناتيه – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون – ميلنر – نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – جوتا.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20 واحتلال المركز الثاني، بفارق نقطتين عن «الريدز».

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن النرويجي سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستريونايتد، عن تشكيل فريقه لمباراة «قمة» الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمام ليفربول، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافولد بعد قليل.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا – لاندلوف – ماجوير – لوك شو.

خط الوسط: فريد – فيرنانديز – ماك تومي .

خط الهجوم: جرين وود- رونالدو – راشفور.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز».

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت- القاهرة- مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع «المصري اليوم» وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.