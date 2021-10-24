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«زي النهارده».. سلفادور الليندى يتولى رئاسة شيلى في 24 أكتوبر 1970

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«زي النهارده».. سلفادور الليندى يتولى رئاسة شيلى في 24 أكتوبر 1970 «زي النهارده».. سلفادور الليندى يتولى رئاسة شيلى في 24 أكتوبر 1970

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في السادس والعشرين من يونيو 1908 ولد سلفادور الليندى وبين عامى 1920 و1925 أقامت أسرته في فالبارايشو فالتحق بمدرسة إدواردو باترا، وتعرّف على خوان ديمارشى أحد المعارضين ذى الأصل الإيطالى الذي تأثربأفكاره الماركسية

وفى 1926 التحق بجامعة تشيلى، لدراسة الطب وبعد عام ترأس طلبة كلية الطب وفى 1930 أصبح نائبا لرئيس اتحاد طلبة تشيلى، فلما أنهى دراسته انتقل إلى فالبارايشو ليتدرب وليكون بقرب والده المريض، أعلنت الجمهورية الاشتراكية بقيادة مارمادوك جروف

وفى مارس 1936 اشترك في تأسيس الجبهة الشعبية، وترأس فرع الجبهة في فالبارايشو،وانتخبه رفاقه في الحزب الاشتراكى أمينا مساعدا للحزب وفى 1942 صار الأمين العام للحزب الاشتراكى في تشيلى وبعد 3 أعوام انتخب عضواً بمجلس الشيوخ عن فالديفيا وضواحيها في الجنوب وعلى إثرانقسام الحزب الاشتراكى في 1947 عمل الليندى على تشكيل «جبهة الشعب»مع الحزب الشيوعى وشكلت «جبهة النضال الشعبى» ورشحته في 1963 لانتخابات الرئاسة ورغم حصوله على مليون صوت إلا أنه خسر أمام مرشح الحزب الديمقراطى المسيحى إدواردو فراى مونتالبا

وفى 1966 صار رئيسا لمجلس الشيوخ وتحقق الوحدة الشعبية من الأحزاب «الشيوعى والاشتراكى والراديكال والمابو وبادينا والشعبى المستقل» وفى 1970 أعلنت هذه الأحزاب ترشيحه لانتخابات الرئاسة وفاز بالأغلبية و«زي النهارده» فى 24 أكتوبر 1970 أعلن الكونجرس «النواب والشيوخ» فوزه برئاسة البلاد، وفى الثالث من نوفمبر تولى مهام منصبه كرئيس للجمهورية الشيلية.

المصرى اليوم

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