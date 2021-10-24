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"إذاعة جدة" تحصد المركز الثاني بالمهرجان العربي الـ21 بتونس

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يهدف للمساهمة في تطوير الإنتاج العربي ورفع مستواه

حصلت إذاعة جدة fm على المركز الثاني والميدالية الفضية من المهرجان العربي الواحد والعشرين للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) في العاصمة التونسية تونس.

وحصد برنامج "شباب الرؤية" الجائزة وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح) التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية).

يشار إلى أن برنامج "شباب الرؤية" من إعداد وتقديم مصطفى بخش ويشاركه في التقديم روان عاشور، كما شارك بصوته في تقديم تقرير البرنامج ماجد الثبيتي والإخراج كان لمحمد علي موسى.

من جانبه عبر الإذاعي مصطفى بخش عن بالغ اعتزازه بهذا الفوز وشكره للمسؤولين والمستمعين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن البرنامج الفائز تناول نماذج للنجاحات التي حققها الشباب السعودي في مجال التحول الرقمي والمجالات الثقافية والفنية التي كان لها بعد عربي وعالمي في ظل رؤية المملكة 2030.

وتسلم جوائز الإذاعة في الحفل الختامي للمهرجان مساعد نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي.

ويهدف المهرجان للمساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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