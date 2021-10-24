تصريحات جريئة لكاتبة حكاية على الهامش في مسلسل «إلا أنا»

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أكدت الكاتبة أماني التونسي، أنها كانت تتوقع أن يتصدر مسلسلها الجديد إلا أنا «على الهامش»، وقالت «الحمد لله أن المسلسل أصبح تريند رقم ١ في الوطن العربي ومصر»، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنا لما كتبت المسلسل كان هدفي منه أن كل ست يبقى عندها استقلالها المادي وأنها لا تعتمد على زوج أو ابن، المهم تكون عندها شغلها وشقتها اللي لو قدرت تجيبها بفلوسها».

وأضافت: «الموضوع بتاع خيانة الزوج ليها أو أن صاحبتها خانتها مجرد رمز، ممكن الزوج يموت مثلا، ممكن يفلس، ليه طول الوقت تبقى معتمدة على حد غير نفسها».

وأوضحت: «بالنسبة لمبادرة أمان، أنا معرفش مين عملها أو بدأها، بالنسبة لي الهدف الأمان هو نفسك، والعوض هو نفسك وشغلك ونجاحك، وكونك اختارتي صح أو غلط جوازتك ده موضوع تاني، ولازم نربي الجيل اللي جاي أن الأم مش دادا، وده أنا اتمنى أنه فكر يتغير في المجتمع».

وتابعت: «المسلسل عمل فني أثر في الناس، ومن غير قوانيين تتغير أو لا الناس فكرهم اتغير، وكل واحدة المفروض تفكر تأمن حياتها ازاي وتبدأ منين».

المسلسل بطولة صبري فواز، وجيهان خليل، ونرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، يعرض قصة اجتماعية تهم قطاع كبير من المطلقات في مصر، ويناقش فكرة حضانة الأطفال، ومصيرهم بعد انتهاء فترة الحضانة للأم.

يُعرض مسلسل إلا أنا على الهامش 8 مساءًا يوميًا على شاشة dmc، من السبت وحتى الأربعاء، ويعاد 1 صباحًا، و12.30 ظهرًا، كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama الساعة 11 مساء.