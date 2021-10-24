وزير الطيران يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين

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تحت رعاية وبحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وفى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على الإهتمام بالعنصر البشرى ومراعاة البعد الاجتماعى والمعنوى للعاملين وأسرهم ، وفي أجواء يسودها البهجة والسرور

نظمت وزارة الطيران المدني، ممثلة في لجنة النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي، الحد، احتفالية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين علميًا والزملاء والزميلات من حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالوزارة، بحضور باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، وسيد عبدالله مساعد الوزير للتنمية الإدارية، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وأمانى متولى الوكيل الدائم بالوزارة، و مستشاري الوزير، ووائل الغروري رئيس لجنة النشاط الرياضي الاجتماعي، ولفيف من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم.

في بداية الاحتفال، قدم الطيار محمد منار، وزير الطيران، التهنئة للطلاب والعاملين المتميزين علميًا، معربا عن سعادته للمشاركة في هذه المناسبة الجميلة، وأكد الوزير أن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين يعد في حقيقته تكريما لآبائهم وأمهاتهم لما يبذلونه في رعاية أبنائهم وتحفيزهم لاستكمال مسيرتهم العلمية بمزيد من النجاح والتميز وخلق أجيال مبدعة قادرة على المشاركة في بناء وتشييد وطنهم، معربًا عن خالص تقديره للطلاب المتفوقين وأباءهم الذين تكبدوا عناء وجهد كبير من أجل تحقيق هذا النجاح، مضيفًا أنه يعتز بإنتماء أولياء أمورهم لوزارة الطيران المدنى، مثمنا ما يبذله أبناء قطاع الطيران في السعى الدائم نحو تحصيل المزيد من الدرجات العلمية التي ستساهم بشكل فعال وحقيقى في تقدم وازدهار قطاع الطيران المدني، مؤكداً أن ثرواتنا الحقيقية تكمن في الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على الانطلاق إلى مستقبل أفضل.

وشهد الاحتفال تقديم وزير الطيران شهادات التكريم والدروع لحمله الماجستير والدكتوراه من العاملين والطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالوزارة وكذا التقاط الصور التذكارية والجماعية مع الوزير ورئيس لجنة النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بوزارة الطيران.